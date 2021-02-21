Güzel oyuncu Cansu Tosun bombayı patlattı!

Erkan Koçak Köstendil'in oyuncu eşi Cansu Tosun, oğlu Marsel ile City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Tosun, "Marsel'e dadı tutacak mısınız?" sorusuna ilk kez cevap verdi.

Erkan Koçak Köstendil'in oyuncu eşi Cansu Tosun , oğlu Marsel ile City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Tosun, "Marsel'e dadı tutacak mısınız?" sorusuna ilk kez cevap verdi.

Snob Magazin 'de yer alan habere göre; İşlerini halletmek için alışverişe çıktığını söyleyen Tosun'un soğuk havaya rağmen çocuğuyla dışarıya çıkması dikkat çekti. Oğlunu ana kucağı aparatıyla taşıyan Tosun, dadı tutmadığını ve oğluna bakması için annesinden yardım aldığını söyledi.

Oyuncu ayrıca birkaç proje ile ilgilendiğini ve oğlunun çalışmasına engel olmadığını da dile getirdi.Minik Marsel'ın sevimli halleri beğeni topladı.