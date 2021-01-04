04 Ocak 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.495 1.27 EURO 9,1010 0.30
USD 7,4240 -0.08 ALTIN 462,990 2.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

Güney Kore'den İran'a çağrı! Derhal bırakılsın!

04 Ocak 2021 Pazartesi - 22:15 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 22:16

Güney Kore İran'a el koyduğu petrol tankerini bırakma çağrısı yaptı. Tankerin el konulduğu Hürmüz Boğazı'na, korsanlıkla mücadele donanma birimi Cheonghae gönderildi.


Güney Kore, İran tarafından el konulan petrol tankerinin bırakılması çağrısında bulundu.
 
Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran makamlarından, Güney Kore bandıralı petrol tankerinin derhal bırakılmasını talep ettikleri belirtildi.
 
Açıklamada, tankerin el konulduğu Hürmüz Boğazı'na, ülkenin korsanlıkla mücadele için kurulmuş donanma birimi Cheonghae'nin gönderildiği vurgulandı.
 
Açıklamada ayrıca, tankerdeki mürettebatın güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.
 
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bugün, Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurmuştu.
 
Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan Güney Kore'ye gitmekte olan geminin 7 bin 200 ton etanol taşıdığı, tankerin Bender Abbas Limanı'na çekildiği açıklanmıştı.
 
 

ETİKETLER

Güney Kore İran tarafından el konulan petrol tankeri İran Güney Kore İran gerilimi Güney Kore Dışişleri Bakanlığı İran Devrim Muhafızları Cubeyl Limanı Hürmüz Boğazı Suudi Arabistan Bender Abbas Limanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.