Güney Kıbrıs'ta Anastasiadis'e öfkelenen halk sokağa döküldü

Öğlen saatlerinde Güney Lefkoşada toplanan göstericiler Rum Lider Anastasides aleyhinde sloganlar attı.

"Artık yeter, dayanamıyoruz!" sloganları atan eylemciler, Anastasiadis hükümetini yalan söylemekle suçladı.

Rum Liderin adının karıştığı Altın Pasaport ve siyasilerin yolsuzluklarının belgelendiği Yorgacis Raporunun ardından bir de sıkı ekonomik tedbirler gelince Kıbrıs lı Rumlar patlama noktasına geldi.

Stasinou Caddesi, çevresindeki sokaklar ve Kolokasi Parkı'nda toplanan eylemciler arasında kadın ve çocuklarında olduğu görüldü.

Eylemcilere orantısız güç kullanan Rum Polisi TOMAlarla protestoculara tazyikli su sıktı.

Zaman zamanda göz yaşartıcı gaz bombası atan güvenlik güçleri eylemcileri coplarla dövdü, yerlerde sürükledi ve göz altına aldı.

Öte yandan Güney Kıbrısta yürürlükte olan epidemiyolojik tedbirler nedeniyle toplu toplantıların yasak olması nedeniyle polisin Cuma gününden bu yana tüm vatandaşların dikkatini çeken bir açıklama yaptığı hatırlatıldı.

ALTIN PASAPORT SKANDALI