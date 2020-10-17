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Gültan Kışanak, Kobani soruşturması kapsamında tutuklandı

AA |  17 Ekim 2020 Cumartesi - 0:18 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 0:18

Kobani soruşturmasında eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak tutuklanırken, eski HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  başka suçlardan tutuklu olan Kışanak ve Gülser, bulundukları cezaevlerinde Ses ve  Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla soruşturma savcısına ifade verdi.
 
Daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen  şüphelilerden Kışanak tutuklanırken, Yıldırım'ın ise bu dosya kapsamında adli  kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
 
Soruşturma
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları  Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te  Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25  Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarttı.
 
7 ilde düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
 
Zanlılardan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli  kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazı eski HDP milletvekillerinin de  arasında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı.
 

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