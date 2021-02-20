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Gülben Ergen'den cevap! 'Senin gibi bir tipi aramıza almak istemeyiz' demişti
Gülben Ergen, geçtiğimiz ay konuk olduğu programda, sunucu Okan Bayülgen ile yaşadığı gerginlik hakkında konuştu. 48 yaşındaki şarkıcıya yöneltilen ısrarlı Seren Serengil sorusu ve "Senin gibi bir tipi aramıza almak istemeyiz" yorumu dikkat çekmişti.
Okan Bayülgen, tv100'de yayınlanan programına konuk aldığı Gülben Ergen'e, "Sen aslında kimi sanatçıların yapmak istediği şeyi de yapmak istiyorsun. Yani Zuhal Olcay gibi, Leman Sam gibi de olmak istiyorsun ancak kimse buna izin vermez. Çünkü sanatçılar kamplara ayrılırlar. Bahsettiğim durum siyasi kamplaşma değil, ancak bir kamplaşma vardır. Mesela biz aynı kafadan, aynı mektep mezunları bir araya geliriz. Senin gibi bir tipi aramıza almak istemeyiz” diyerek, tartışma yaratan açıklamalarda bulunmuştu.