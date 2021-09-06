Google'da 'Okulun ilk günü' Doodle oldu! Okulun ilk günü ne yapılmalı?

OKULUN İLK GÜNÜ DOODLE OLDU!

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin, yani akademik yılın ilk günü kabul edilen 6 Eylül, en çok tercih edilen arama motoru Google tarafından da kutlandı. Haftanın 5 günü yüz yüze açılıyor olan okulların ilk günü bugün.

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

OKULUN İLK GÜNÜ NE YAPILMALI?

Bundan sonra her zaman kalkacağı saatte uyandırın. Birlikte kahvaltı yapın, giyinme, diş fırçalama gibi öz bakım becerilerini yerine getirebilecek zaman bırakın. Acele etmeden rahat ve huzurlu hazırlanması okuldaki performansına da katkı sağlar.

Sıradan bir gün gibi davranmaya çalışsanız da sıradan olmadığı ortada. Bir gece önceden kahvaltıda ne yemek istediğini sorabilirsiniz.

Gelişim basamaklarında çocuklar önce soyunmayı sonra da giyinmeyi öğrenir. Çocuğunun artık tek başına giyinmeye başlaması gerekir.

Anne-baba veya yanında kendinden yaşça büyük bir başka çocukla okula gidebilir. Ayrılık aşamasını acıklı bir vedaya dönüştürmeyin, duygusallıktan kaçının.

Okulun formasını giymek istemiyor. 'Ne yapacağız?' diyorsanız okulla sokak kıyafetinin farklı olduğunu anlatın ama zorlamayın. Eğer çocuğunuz yine ısrarlıysa, “Bu konuyu öğretmenine danışabilirsin” diyerek kararın size ait olmadığını vurgulamanız iyi olur.

En sevdiği oyuncağından ayrılamıyorsa okula danışın. Okul izin verirse sorun yok. Eğer izin vermiyorsa, oyuncakla birlikte onun okuldan çıkmasını bekleyeceğinizi söyleyebilirsiniz.

Çocuğunuza evdeki gibi okulun da kuralları olduğunu hatırlatın.

Okul için yola çıktınız ve çocuğunuz o anda okula gitmekten vazgeçerse ne yapılmalı?

Çocuğunuz okulda yaşayacağı şeyleri tam bilmediği için korkabilir. Doğru ve yeterli bilgi verin. Sıkıntılar devam ediyorsa uzmandan yardım alın.

Okulun çevresinde kısa bir tur atın. Sonra diğer çocuklar nerede, ne yapıyorlarsa onların yanına gitmesini destekleyin.

'Dışarda mı beklemeli, ona eşlik mi etmeliyim?' diyorsanız, bu çocuktan çocuğa değişebilir. Israrcı olursa ona kendini güvende hissettirmek için ‘sadece ilk gün’ dışarıda bekleyeceğinizi söyleyip onu sınıfa gönderin.

OKULDA NE KADAR KALMALISINIZ?

Süre belirtin ve net olun. ‘İlk gün’ veya ‘sadece öğlene’ kadar gibi net ifadeler kullanın. ‘Sen alışana kadar’ gibi muğlâk ifadeler çocuğun alışmasını zorlaştırır.

Peki, kuralı yıktı, çocukla birlikte sınıfa girdiniz. Nerede beklemelisiniz? Bu uygun değil. Madem girdiniz, onun sizi görebileceği bir yerde durun. Her ders biraz daha geriye gidin. Kademeli olarak çocuğunuzdan ayrılmayı sağlayın.