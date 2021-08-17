Genel af nedir? Taliban herkes için genel af ilan etti!

Afganistan'da yönetimi fiilen ele geçiren Taliban, hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etti ve işe geri dönme çağrısı yaptı. Peki, genel af nedir?

Taliban'ın Pazar günü ülkenin başkenti Kabil'e girdince ülkede büyük bir kaos oluşturdu. Taliban 'halkı rahatlatmak için' kadınlar da dahil olmak üzere tüm devlet çalışanlarına işe dönmeleri çağrısında bulundu. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etti. Aynı açıklamada 'işe geri dönün' çağrısına da yer verildi. Taliban'dan yapılan açıklamada, 'Herkes için genel af ilan edildi... Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız' ifadelerine yer verildi.

Genel af nedir?

Genel af, kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle birlikte ortadan kalkması sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Kamu yararına uygunluğu anlaşıldığında belli bir veya birkaç suç çeşidi için yapılan kovuşturmaların durdurulması, verilmiş cezaların kaldırılması veya azaltılmasıdır.