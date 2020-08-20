Gelecek Partisi'nde istifa depremi!

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç, 7 ilçe başkanı ile birlikte parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç, Çankaya, Sincan , Altındağ, Mamak , Haymana, Şereflikoçhisar ve Elmadağ ilçe başkanları ile birlikte parti üyeliğinden istifa etti.

Kılıç düzenlediği basın toplantısında, Gelecek Partisi'nin ehliyet, liyakat, adalet ve ahlak üzerine inşa edildiğini düşünerek görevi kabul ettiğini belirterek “Görev yaptığım 8 aylık süreç içerisinde az önce bahsettiğim ilkelerden uzaklaştığını gördüm” açıklamasında bulundu.

İstifa eden isimler şöyle:

Çankaya İlçe Başkanı Tülay Saraçlı, Sincan İlçe Başkanı Murat Koca, Altındağ İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz , Mamak İlçe Başkanı Yasemin Sivri, Haymana İlçe Başkanı Nihat Demir, Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Hakan Ataç ve Elmadağ İlçe Başkanı Sedat Öztekin.

Kılıç ile birlikte Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Vahdettin Elbay, Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Akkoca, Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Yavuz Beytullahoğlu da istifa etti.