Fuat Oktay, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Arnavutluk Başbakanı Rama ile yaptığı ziyarete ilişkin Twitter hesabından fotoğraflı paylaşımda bulundu. Oktay mesajında, "Ülkemizi ziyareti kapsamında, Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızı ziyaret ettik. Savunma sanayimizin bilgi, birikim ve potansiyelini kendilerine aktardık" ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı ile SSB'yi ziyaret etti
Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı ile SSB'yi ziyaret etti
DHA | 07 Ocak 2021 Perşembe - 12:48 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 12:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB) ziyaret ettiğini belirtti.
- Barajlar kurudu: Edirne'de içme suyu kuyulardan karşılanacak
- Feci kaza! 2 otomobil çarpıştı, çok sayıda yaralı var
- Öz kızını hamile bırakmış
- Bugün başladı! e-Devlet'ten kontrol edilebilecek, 16 Şubat'a kadar...
- Polisleri görünce mutfak dolabına saklandı! 'Üstüme çamaşır suyu döküldü'
- Hekimoğlu oyuncularına anlamlı hediye...