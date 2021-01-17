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FSM Köprüsü'nde kaza! Polis aracı bariyerlere sıkıştı

17 Ocak 2021 Pazar - 12:49 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 12:53

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde hafifi ticari araç, polis aracına çarptı. Kazada polis aracı bariyerlere sıkışırken, yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı.


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