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Fransa'da son 24 saatte 34 bin 895 Kovid-19 vakası kaydedildi

AA |  12 Nisan 2021 Pazartesi - 1:26 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 1:26

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 34 bin 895 vaka tespit edildi.


Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte  178 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 98 bin 778'e çıktı.
 
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 34 bin 895 artışla 5 milyon 58  bin 680'e yükseldi.
 
Hastanelerde 5 bin 838'i yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 671 kişinin  tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 651 artışla 309 bin 787'ye ulaştı.
 
Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık  2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 10 milyon 809 bin 209'a  çıktı, bunlardan 3 milyon 721 bin 19'una ikinci doz uygulandı.
 

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