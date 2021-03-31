31 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -0.29 EURO 9,7360 -0.39
USD 8,2430 -0.96 ALTIN 453,260 0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Fransa'da flaş koronavirüs kararı! 4 hafta boyunca yasak olacak

AA |  31 Mart 2021 Çarşamba - 21:30 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 21:30

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 19 bölgedeki sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıkladı.


ETİKETLER

Fransa Macron sokağa çıkma kısıtlaması
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.