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Fransa'da son 24 saatte hastanelerde 426 kişi öldü

AA |  03 Kasım 2020 Salı - 23:32 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 23:36

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi hayatını kaybetti.


Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 330 artışla 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı. 
 
Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 38 bin 289'a yükseldi. 
 
Hastanelerde 3 bin 878'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 265 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1610 artışla 120 bin 714'e çıktı.
 
Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20,6'da kaldı. Bu oran uzun aradan sonra ilk kez yükselmedi. 
 
Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
 

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