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Fransa'da bakanlıktan akıl sağlığı uyarısı

AA |  22 Kasım 2020 Pazar - 0:11 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 0:11

Fransa'da, Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Fransızların akıl sağlığının kötüleştiğini açıklaması üzerine Sağlık Bakanlığı bu konuda uyarılarda bulundu.


Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede  artan akıl sağlığı problemlerine karşı insanların yakınlarıyla temas halinde  kalması gerektiği belirtildi.
 
Haberlerin sürekli izlenmemesi çağrısında bulunulan açıklamada, alkol  ve tütün ürünlerinin tüketiminin sınırlandırılması gerektiğine işaret edildi.
 
Açıklamada, Fransızların akıl sağlığına dikkat etmesi ve tedavileri  reddetmemesi uyarısında bulunuldu.
 
Sağlık Bakanı Veran, 19 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında,  Kovid-19 salgınında Fransızların ve özellikle ekonomik zorluklar yaşayanlar ile  18-24 yaş aralığındaki kişilerin akıl sağlığının kötüleştiğini belirtmişti.
 
 Ülkede her kesimde depresif sendromlarda artış yaşandığını ifade eden  Veran, ağustostan bu yana insanların çok daha endişeli ve yaşam memnuniyetinde  azalma olduğunu kaydetmişti.
 
Veran, bu salgının insanlarda stres yarattığını ve çoğunluğunda  psikolojik sorunlara neden olduğunu söylemişti.

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