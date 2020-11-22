Fransa'da bakanlıktan akıl sağlığı uyarısı

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede artan akıl sağlığı problemlerine karşı insanların yakınlarıyla temas halinde kalması gerektiği belirtildi.

Haberlerin sürekli izlenmemesi çağrısında bulunulan açıklamada, alkol ve tütün ürünlerinin tüketiminin sınırlandırılması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, Fransızların akıl sağlığına dikkat etmesi ve tedavileri reddetmemesi uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Veran, 19 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınında Fransızların ve özellikle ekonomik zorluklar yaşayanlar ile 18-24 yaş aralığındaki kişilerin akıl sağlığının kötüleştiğini belirtmişti.

Ülkede her kesimde depresif sendromlarda artış yaşandığını ifade eden Veran, ağustostan bu yana insanların çok daha endişeli ve yaşam memnuniyetinde azalma olduğunu kaydetmişti.

Veran, bu salgının insanlarda stres yarattığını ve çoğunluğunda psikolojik sorunlara neden olduğunu söylemişti.