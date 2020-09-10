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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye açıklaması

AA |  10 Eylül 2020 Perşembe - 22:30 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 23:46

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye ile AB  arasındaki görüşmelerin her iki taraf için faydalı olduğunu düşünüyorum. Ekonomi  ve enerji alanında ortak ajanda tekrar ortaya çıkabilir." dedi. 
 
Fransa'nın ev sahipliğinde Korsika adasında İspanya, İtalya, Malta Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan'ın katılımıyla Avrupa  Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) düzenlendi.
 
Zirve sonrasında gerçekleşen ortak basın toplantısında konuşan Macron,  "AB üyesi ülkeler olarak Akdeniz konusunda yapıcı politikamız olmalı." diye  konuştu.
 
Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangından dolayı  Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Macron, ülkesinin ve  Almanya'nın Yunanistan'dan 18 yaşından küçük sığınmacılar kabul edeceğini  söyledi.
 
Macron, Avrupa'nın göç konusunda kapsamlı politikanın geliştirmesi  gerektiğini ifade etti.
 
Türkiye ile 2016'da  yapılan göç anlaşmasının canlandırılması  gerektiği üzerinde durduklarını belirten Macron,  geri kabul mekanizması tekrar  yürürlüğe girmesini istediklerini dile getirdi.
 
Macron, Doğu Akdeniz konusunda AB üyesi ülkelerin egemenliklerine ve  uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve tansiyonun düşürülmesi için ortak bir  plan belirlediklerini söyledi.
 
"Tek taraflı provokasyonlara ve sondaj çalışmalarına karşı (Güney)  Kıbrıs (Rum Yönetimi) ve Yunanistan'a karşı dayanışma içerisindeyiz. Bölgede  diyalog oluşturmak ve denge kurmanın yollarını bulma hususlarını AB Liderler  Zirvesi'ne taşıma konusunda ortak irade bulunuyor." ifadelerini kullanan Macron,  bu konuda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell  ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e güvendiklerini kaydetti.
 
Macron, "Amacımız, bölgede istikrarın sağlanması için Türkiye ile  normal ilişki kurmak, tek taraflı eylemlerin ve sondaj çalışmaların son bulması,  Libya'da silah ambargosuna saygı gösterilmesi, bölgedeki sorunların uluslararası  mecralarda müzakere edilmesidir." ifadelerini kullandı.
 
"Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerin her iki taraf için faydalı  olduğunu düşünüyorum. Ekonomi ve enerji alanında ortak ajanda tekrar ortaya  çıkabilir." değerlendirmesinde bulunan Macron, zirve öncesinde Yunanistan  Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile baş başa görüştü.
 
NE OLMUŞTU?
 
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ‘Türkiye, Doğu Akdeniz’de artık ortak değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimine karşı açık ve kararlı olmalıyız’ diyerek AB’den yaptırım istemişti. Türkiye Dışişleri ise ‘Macron’un kendi acziyetinin ve çaresizliğin dışa vurumudur’ diyerek tepki göstermişti.
 
ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ
 
Fransız bir milletvekiline yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fransız halkıyla sorunu olmadığını, iki ülkenin müttefik olduğunu, Suriye gibi birçok konuda aynı düşündüğünü söyledi. Çavuşoğlu, (Emmanuel) Macron'un açıklamalarının Türkiye karşıtlığı içerdiğini belirterek Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlardan sonra Fransa'nın tutumunun değiştiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Fransa, Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı neden destekliyor?" diye sordu.

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Fransa Macron Türkiye açıklaması
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