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Fiyatlar uçuşa geçti, kimse bulamıyor! Zam yapıldı artık en az 1400 TL...

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 13:30 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 13:45

Ev kiralayacak yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Fiyatlara yüzde 40'a varan zamlar yapıldı. En az 400 lira daha fazla ödenmesi gerekecek. İl il açıklandı. Eylül ayında yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Bununla birlikte öğrenciler ev arayışına girdi. Ancak öğrenciler kiralık ev bulmanın zorluğunun yanı sıra fiyatların fazla yükselmesi sebebiyle de zorluk yaşayacak. Bazı illerde fiyatlarda çok değişiklik yaşanmasa da belirtilen illerde normalde 1000 lira olan kiralık eve en az 1400 lira ödenmesi gerekecek.


Üniversitelerin, eylülden itibaren yüz yüze eğitim vermesi planlanıyor. O nedenle öğrenciler de ev veya yurt bulma arayışına girdi. Ancak artık kiralık ev bulmak çok zor. Kiralık ev bulanların ise önceki yıllara göre daha yüksek kiralar ödemeleri gerekiyor. Öyle ki bazı şehirlerde yüzde 36’ya varan oranlarda kiralar arttı.
 
Hareketlilik başladı
 
YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasıyla gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “2020 yılı ikinci çeyreği üniversite öğrencilerinin, korona nedeniyle evlerini boşalttıkları hatta bu evlere dönemedikleri bir yıl olmuştu. Gelecek aydan itibaren ise tekrar bir ev bulma telaşı başlayacak. Tercih sonuçlarını tahmin edenler ve yerleşmesini garanti gören kişiler son bir aydır ev arayışındalar. Gelecek ay bunun etkileri daha da artacak” dedi.
 
 
Yüzde 40 arttı
 
Son bir yılda kiraların ülke genelinde ortalama olarak yüzde 20 seviyesinde artış gösterdiğine dikkat çeken Akdoğan, özellikle büyükşehirlerde bu artışların yüzde 30 - 40 seviyesinde olduğunu belirtti. 
 
Akdoğan, şehirlere göre artışlar hakkında şunları söyledi: “Şimdilik Kütahya, Edirne, Eskişehir gibi bazı sınırlı iller için kiraların pek artış göstermediğini söyleyebiliriz. Ama diğer şehirlerde kiralar öğrencileri yoracak seviyede.
 
Son bir yılda İstanbul'da yüzde 36, Ankara'da yüzde 23, Çanakkale'de yüzde 20, Bursa'da yüzde 18, İzmir'de yüzde 22, Eskişehir'de yüzde 8 seviyesinde artış gösterdi. Örneğin İstanbul’da pandemiden önce 1000 TL kira veren bir öğrencinin eylülden sonra 1400-1500 TL vermesi gerekecek. Özellikle İstanbul’da Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi ilçelerde bu artışlar daha fazla.”
 
Şehirlere göre kiralar
 
Öğrencilerin yoğun yaşadığı şehirlerde kiralar ortalama şu şekilde:
 
İstanbul: 1.500 TL - 4.000 TL
 
Ankara: 1.500 - 2.500 TL
 
İzmir: 1.200 - 2.500 TL
 
Eskişehir: 900 TL - 1.200 TL
 
Çanakkale: 700 TL - 1.300 TL
 
Konya: 1.000 TL  1.300 TL
 
Antalya: 1.200 TL  2.000 TL

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