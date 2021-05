Fırıncıdan ekmek satmak için akılalmaz oyun!

İstanbul Sultanbeyli ’de fırıncılık yapan M.Y. (37), geçen çarşamba günü saat 08.30 sıralarında Reyhanoğlu Caddesi’ndeki kendisine rakip olarak gördüğü fırına gitti. Cebinden çıkardığı bir kartı fırın çalışanına gösteren M.Y. kendisini polis olarak tanıttı. Fırında ne kadar ekmek çıktığını, kaç araçla dağıtım yaptıklarını, işyeri sahibinin hangi firmalarla çalıştığını sordu. Rakip fırın hakkındaki istihbaratını tamamlayan M.Y. fırından ayrıldı ancak fırın çalışanı durumdan şüphelendi. Fırının sahibi geldiğinde, başından geçenleri tek tek anlattı. Fırın sahibi “Bu işte bir tuhaflık var” diyerek polisi aradı.