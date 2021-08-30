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Filistin ile İsrail arasında kritik görüşme!

AA |  30 Ağustos 2021 Pazartesi - 1:05 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 1:05

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile İsrail-Filistin ilişkilerini görüştü.


İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil  İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı  açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul  ettiğini belirtti.
 
Şeyh, ikili görüşmenin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah  kentinde gerçekleştiğini aktardı.
 
Görüşmede Filistin-İsrail ilişkilerinin ele alındığını belirten Şeyh,  ilişkilerin “tüm yönleriyle” masaya yatırıldığına vurgu yaptı.
 
İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in, ABD ziyareti sırasında hükümeti  süresince bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceği yönünde  açıklamalarda bulunmasının ardından Gantz’ın Abbas ile görüşmesi dikkati  çekti.
 
Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında yeniden  İsrail karşıtı gösterilerin düzenlendiği ve olayların tırmandığı bir süreçte  İsrail-Filistin tarafları arasında üst düzey bir görüşme gerçekleşmiş oldu.
 
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 12 Temmuz’da Filistin Devlet  Başkanı Mahmud Abbas'a, iki taraf arasında diyaloğu yeniden başlatma niyetinde  olduğunu iletmişti.
 
İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967  sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve  yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi  nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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