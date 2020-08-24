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Filipinler'de art arda patlamalar: 5 asker öldü

AA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 10:14 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 10:20

Filipinler'in güneyinde meydana gelen iki patlamada, ilk belirlemelere göre 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.


Strait Times gazetesindeki habere göre, Sulu eyaletine bağlı Jolo  kentinde öğle saatlerinde Jolo Town Plaza yakınındaki iş hanı önünde park  halindeki askeri tırın hedef alındığı düşünülen bir patlama meydana geldi.
 
Askeri yetkililer, bu patlamada en az 5 askerin hayatını kaybettiğini  açıkladı.
 
Yerel medyadaki haberlere göre, ikinci patlamanın da yerel saatle  13.00 civarında, ilk patlamanın olduğu sokağın 100 metre ilerisinde gerçekleştiği  kaydedildi.
 
İkinci patlamada, can veya mal kaybı olup olmadığı ise henüz  bilinmiyor.
 
Sulu Birleşik Görev Gücü Sözcüsü Yüzbaşı Rex Payot, basına yaptığı  açıklamada, askerlerin, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi  kapsamında görevli yetkililere yardım etmek üzere bölgede bulunduğunu aktardı.
 
Payot, ağır bir saldırı olduğunu söyleyerek, henüz konuyla ilgili  detay veremeyeceğini dile getirdi.
 
 
DEAŞ'ın iddiasına dayandırılan açıklama
Diğer yandan İnternet Güvenlik İzleme Servisinin (SITE Intelligence  Group) internet sitesinde, DEAŞ'ın iddiasına dayandırılarak yapılan açıklamada,  saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.
 
İkinci patlamanın olduğu yerin, 27 Ocak 2019'da bir kilisedeki pazar  ayini sırasında yapılan ve 23 kişinin ölümüne neden olan iki ayrı bombalı  saldırının meydana geldiği yere yakın olması dikkati çekti.
 

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