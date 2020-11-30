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Fed, kredi programlarının süresini 31 Mart’a kadar uzattı

AA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 18:49 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 18:49

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Mart 2021'ye kadar uzattığını duyurdu.


Fed'den yapılan açıklamada, daha önce 31 Aralık’ta sona ermesi planlanan kredi programlarının süresinde uzatmaya gidildiği bildirildi.
 
Bu kapsamda 4 kredi programının süresinin 31 Mart’a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, "Hazine Bakanlığı tarafından onaylanan uzatma, potansiyel kredi tesisi katılımcılarınca planlamayı kolaylaştıracak ve bu kredi tesislerinin ekonominin Kovid-19 salgınını atlatmasına yardımcı olmak için 2021’in ilk çeyreğine kadar kullanılmaya devam edileceği konusunda kesinlik sağlayacak." ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamada, Fed’in söz konusu likidite faaliyetlerinin piyasaların işlemesini ve kredi sağlanmasını desteklemeye devam ettiği kaydedildi.
 

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ABD Merkez Bankası Fed koronavirüs kredi programı
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