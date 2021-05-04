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Faturalar düşüyor! Milyonlarca abone için geçerli, yüzde 17...

AA |  04 Mayıs 2021 Salı - 15:30 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 15:30

Faturalar için daha az ücret ödeniyor. Elektrik faturaları ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Yüzde 17 daha az elektrik faturası ödemek mümkün. Tarifesini değiştiren karlı çıkıyor. Yılda ortalama 2 fatura bedeli ödenmiyor. Aboneler elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme hakkına sahip. Esnaf ve KOBİ'ler elektrik tedarik şirketlerini değiştirerek yılda 2 fatura tutarına kadar tasarruf sağlayabilirler. Serbest tüketici olmasına rağmen elektrik tedarikçisini henüz değiştirmemiş esnaf sayısı 5 milyon. Bu aboneler elektrik tedarikçisini değiştirerek yüzde 17'ye kadar daha ucuz fiyattan elektrik kullanabilir.


Yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle tüm ülkede geçerli olan 17  günlük tam kapanma süreci 29 Nisan'da başladı. Salgından en çok etkilenen esnaf  ve KOBİ'lerin, kapanma sürecinde zorlanacakları konuların başında sabit  giderlerden biri olan elektrik faturaları geliyor.

Esnaf ve KOBİ'lere bu zor günlerinde kolayca elektrik tedarikçisini  değiştirme imkanı sunarak destek olan serbest elektrik piyasası, en önemli gider  kalemlerinden biri olan elektrik faturalarından tasarruf etmelerini sağlıyor.

Açıklanan son elektrik tarifelerine göre, kilovatsaat başına en fazla  ücreti esnaf ve KOBİ'ler ödüyor. Elektrik tedarikçisini değiştirmemiş  ticarethanelerin ödediği kilovatsaat ücreti vergiler hariç 0,5981 TL iken,  meskenlerde 0,3967 TL, sanayide ise 0,5515 TL oluyor. Türkiye'deki toplam 45  milyon sayacın 7 milyonu iş yerlerine ait olurken, tüketilen elektriğin yüzde  23'ü ticarethane, yüzde 45'i de sanayi abone grubu tarafından kullanılıyor. 

"Bir yıllık kullanımda 2 aylık fatura tutarına yakın bir tasarruf"

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com Kurucusu Çağada Kırım,  enerji piyasasının artık serbest bir piyasa olduğunu ve özellikle de KOBİ'lerin  bu piyasadan faydalanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: 

"Özellikle tam kapanma döneminde tüketiciler, devletten elektrik  faturası konusunda destek beklerken, elektrik piyasasının artık serbestleştiği ve  piyasa dinamiklerinin kendi desteğini oluşturabileceği unutulmamalı. Serbest  tüketici olmasına rağmen elektrik tedarikçisini henüz değiştirmemiş esnaf  sayısının 5 milyon civarında olduğu göz önünde bulundurulduğunda iş yerlerinin  önemli bir çoğunluğu elektrik tedarikçisini değiştirerek yüzde 17'ye kadar daha  ucuz fiyattan elektrik kullanabilir. Bu da bir yıllık kullanımda 2 aylık fatura  tutarına yakın bir tasarruf anlamına geliyor. Tüketicilerin devletten destek  beklemek yerine, harekete geçerek yine devlet tarafından oluşturulmuş serbest  piyasaya katılmaları gerekiyor."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında yıllık  bazda üretici fiyatlarının yüzde 35,17'ye yükseldiğini, bunun da artan mal ve  hizmet fiyatları olarak tüketiciye geri döndüğünü aktaran Kırım, "Nihayetinde  tüketiciler elektrik faturalarında ödemedikleri maliyeti, aldıkları ürünlerde  ödemiş oluyor. Bu durum, enflasyonun yükselmesine de neden olan önemli bir  faktördür. İş yerlerinin, serbest piyasaya katılımı yoluyla daha ucuz elektrik  kullanması mümkün olsa da bu durumun tedarikçi değiştirmemiş olan iş yerlerine de  yansıtılması gerekiyor. Tarife fiyatlandırmasında denge olmazsa üretici  enflasyonu çok yükselir ve bundan en çok etkilenen tüketici olur. Yüksek üretici  fiyat endeksinin, ilerleyen aylarda tüketici fiyat endeksine de yansıması  kaçınılmaz. Dolayısıyla evlerden çok iş yerlerinin desteklenmesinin tüketiciye  etkisi çok daha olumlu olur." ifadelerini kullandı.               

Sanayicinin serbest piyasada pazarlık usulü ile uygun fiyata elektrik  satın aldığını ancak milyonlarca esnafın henüz bundan faydalanmadığını belirten  Kırım, "tam kapanma" döneminde bundan faydalanılmasının esnafa beklenen desteği  sağlayacağını kaydetti. 

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