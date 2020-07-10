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Farah Zeynep Abdullah-Reynmen aşkı belgelendi

10 Temmuz 2020 Cuma - 15:33 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 15:33

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah (30) ile 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş (24), geçtiğimiz haftalarda birlikte görüntülenmişti. İkili, dün de Levent’te bir mekanda baş başa yemek yerken objektiflere yakalandı.


Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen, geçtiğimiz günlerde Levent'teki bir restoranda baş başa yemek yerken görüldü. Sabah'ın haberine göre; ünlü çift, mekanda tedbiri elden bırakmadı ve görüntülenme ihtimaline karşı birbirlerine mesafeli oturdu. Abdullah ve Reynmen'in yemek sırasında şakalaşmaları ve romantik halleri dikkatlerden kaçmadı.
 
Güzel oyuncu, sosyal medya fenomeni Reynmen ile geçtiğimiz haftalarda ilk kez parkta oyun oynarken görüntülenmişti.
 
Farah Zeynep Abdullah, 2019 yılının son aylarında aşk yaşamaya başladığı Doğu Demirkol ile yaklaşık üç aylık ilişki sonrası ayrılmıştı. Reynmen ise 'Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Bahar Şahin ile aşk yaşamıştı.

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