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Evde yapabileceğiniz formu koruyan temel egzersizler
Pandemi nedeniyle başlatılan tam kapanma devam ediyor. Milyonlarca insan uzun saatler evde vakit geçirirken uzmanlar hareketsiz kalmanın yol açabileceği form sorunlarına dikkat çekiyor. Evde kısa bir süre ayrılarak yapılabilecek temel egzersizlerle bu dönemde sağlıklı ve zinde kalmanın mümkün olduğunu söyleyen Spor Antrenörü Barış Çakmar kapanma sürecinde formu koruyacak basit ev egzersizleri hakkında bilgiler verdi.
Egzersizlere başlamadan önce mutlaka ısınma gerektiğini belirten Barış Çakmar, 40 dakika spor yapılacaksa 10 dakikasının ısınmaya ayrılmasını önerdi. Yemekten hemen sonra spor yapılmaması uyarısında da bulunan Çakmar, “Evde spor için ilk başlarda ısınma dahil 30 dakika yeterlidir. Kas kütleniz ve vücut yapınız geliştikçe yaptığınız hareketler yetmemeye başlayacaktır, bu da gelişiminizde ilerleme olduğunun kanıtıdır” dedi.