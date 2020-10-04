Ev kadını ve çalışan annelere ödeniyor! 7 bin 325 lira...

Çalışan ve çalışmayan milyonlarca kadını çok yakından ilgilendiriyor. Devlet ödüyor, tamamı karşılıksız. Annelere, devlet 'çocuk parası, doğum yardımı, süt ve emzirme parası, yarım gün çalışma desteği ve kreş yardımı' gibi birçok destek sağlıyor. Çalışan anneye yapılan en düşük ödeme 7 bin 325 liradan başlıyor...

Devletin annelere sağladığı destekler her yıl düzenli artıyor. Başlıca ödemeler ‘çocuk parası’, ‘doğum yardımı’, ‘süt ve emzirme parası’, ‘yarım gün çalışma desteği’ ve ‘kreş yardımı’ olarak öne çıkıyor. Doğum yapan tüm annelere çalışsın veya çalışmasın çocuk parası veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Doğum yardımı başvurusu, nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra yapılıyor.

E-Devlet’ten de mümkün

Posta gazetesinde yer alan habere göre yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’ adresinden de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. E-Devlet ’ten ‘Doğum Yardımı Başvurusu Sonucu Sorgulama’ hizmeti ile doğum yardımı için yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.

En az 7.325 TL

Çalışan annelere analık izninin olduğu 112 günlük süre için doğum (rapor) parası, ödeniyor. En düşük tutar 7 bin 325 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı doğum izniniz biter bitmez ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edilebilir.

5 yıl içinde alınabilir

SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir ve ödeme tek seferlik 202 lira.

Yarım gün maaş

SSK’lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor.

24 ay ek yardım

‘Çoklu Doğum Yardım Programı’ ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Bunun için il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuruluyor.