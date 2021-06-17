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Esra Erol'da herkesi şok eden iğrençlik! Kızını 4 bin liraya satmış
Esra Erol'da herkesi şaşırtan olay! Samsun'da 24 yıllık eşi Ali Biryan ve 7 çocuğunu bırakıp evden kaçan İlknur Biryan için Esra Erol’dan yardım istedi. Dün TikTok’tan bulduğu adama kaçan İlknur Biryan, eşi Ali Biryan’la yüzleşti. Büyük yüzleşmeye çiftin büyük kızı Ebru’nun açıklamaları damga vurdu. Yayından önce annesinin kendisini arayıp babasını kötülemesini istediğini belirten Ebru, açıklamalarıyla izleyicileri şoke etti. Kendisinin 15 yaşında 4 bin lira karşılığında satıldığını söylemesi üzerine stüdyo buz kesti.
Esra Erol'da şok eden iğrenç olay! Esra Erol'da programına başvuran Ali Biryan, eşi İlknur Biryan'ın 17 Mayıs günü Samsun'un Tekkeköy ilçesinden annesine iğne vurma bahanesiyle ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.