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Eski Katalan lider Puigdemont İtalya'da gözaltına alındı

AA |  24 Eylül 2021 Cuma - 1:07 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 1:37

Avrupa Parlamenteri ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont, İtalya'da gözaltına alındı.


İspanyol basınının, Yüksek Mahkeme kaynaklarına dayandırarak verdiği  haberde, Sardunya'da bağımsızlık yanlısı bir siyasi partinin bazı belediye  başkanları ve üyeleriyle toplantı yapmak için bu adaya gittiği belirtilen  Puigdemont'un, hakkındaki arama ve tutuklama kararından dolayı İtalyan güvenlik  güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.
 
AP, İspanya'daki yargı sürecinden kaçarak Belçika'da yaşayan  Puigdemont ve diğer iki Katalan AP milletvekilinin dokunulmazlığını geçtiğimiz  mart ayında kaldırmıştı.
 
Avrupa Genel Mahkemesi de Puigdemont'un yaptığı itiraz sonuçlanana  kadar dokunulmazlığın kaldırılmasının devam edeceği yönünde karar almıştı.
 
Bu gelişmeler üzerine İspanya'daki Yüksek Mahkeme, önceden sadece  ulusal boyutta olan Puigdemont hakkındaki arama ve tutuklama kararını  uluslararası düzeye çıkarmıştı.
 
Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık  referandumu ve 28 Ekim 2017'de Katalonya özerk parlamentosunda ilan edilen tek  taraflı bağımsızlık ilanının ardından Belçika'ya kaçan eski Katalonya özerk  hükümet başkanı Puigdemont, 2019 yılında AP milletvekili seçilmişti.
 
Belçika mahkemesi, İspanya'nın Puigdemont'un iadesiyle ilgili talebi  reddetmişti.
 
  

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Avrupa Katalonya Carles Puigdemont
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