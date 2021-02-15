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Eski ABD Başkanı Trump'a şok! Mahkemede yargılanabilir

AA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 18:34 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 18:52

6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Senatoda azil istemiyle yargılanan ve yapılan oylama sonucunda aklanan eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı mahkemelerde dava açılabileceği belirtiliyor.


Senatodaki azil yargılamasında Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla  aklanan eski ABD Başkanı Trump, artık başkanlık sıfatını taşımadığı için  mahkemelerde yargılanabilir.
 
ABD medyasında yer alan ve bazı Kongre üyelerinin konuyla ilgili  açıklamalarına dayanan haberler, Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınından tamamen  kurtulmuş olmadığını gösteriyor.
 
Azil yargılamasına ilişkin Cumhuriyetçilerin Senato Azınlık Lideri  Mitch McConnell, "Artık sıradan bir vatandaş olan Başkan Trump, görevdeyken  yaptığı her şeyden halen sorumludur. Henüz hiçbir şeyden kurtulmuş değil."  açıklamasını yaptı.
 
Artık sivil bir vatandaş olduğu için Trump'ın yargılanacağı yerin  Senato değil mahkemeler olduğuna işaret eden McConnell, Trump'a yönelik muhtemel  davalara hazır oldukları mesajını verdi.
 
Azil yargılamasını değerlendiren bazı Cumhuriyetçi senatörler de  Demokratların siyasi intikam amacıyla Senatodaki yargılama sürecine giriştiğini,  normalde görevi sona erdiği için Trump'ın azil istemiyle yargılanmaması  gerektiğini belirtti.
 
 
Trump aleyhindeki muhtemel davalar başkan adaylığına engel teşkil  etmiyor
 
Öte yandan Kongre baskını nedeniyle açılan soruşturmaların halen  sürdüğünü ve 200'den fazla ismin yasal süreçlerinin devam ettiğine dikkati çeken  uzmanlar, bu süreçlerin şekillenmesiyle birlikte Trump'a davalar açılabileceğine  dikkati çekiyor.
 
Ancak ABD yasalarına göre herhangi bir kişinin sivil mahkemelerde  yargılanması ya da ceza alması onun başkan adayı olmasına hukuken engel teşkil  etmiyor.
 
Eski ABD Başkanı Trump hakkında halen seçim sonuçlarıyla ilgili  Georgia eyalet yetkililerine baskı yaptığı gerekçesiyle başlatılan bir soruşturma  ve New York'taki işletmeleriyle ilgili devam eden bazı yasal süreçler bulunuyor.
 
Senatoda söz alan Cumhuriyetçiler de Trump'ın artık görevde olmaması  dolayısıyla yargılanacağı yerin Senato değil, sivil mahkemeler olduğunu ve azil  yargılamasının anayasal olmadığını savunmuşlardı.
 
Senato Genel Kurulunda 13 Şubat'ta yapılan oylamada 57 senatör Trump  aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy  vermişti.
 
Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2  çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik"  başlıklı azil suçlamasından aklanmıştı.
 

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