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Eşinden Rasim Öztekin'e duygusal mesaj! 'Alyansın parmağımda,sevdan kalbimde'

06 Eylül 2021 Pazartesi - 14:05 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 14:05

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun eşi Esra Kazancıbaşı, Instagram hesabından duygusal bir mesajla evliliklerinin 16'ncı yılını kutladı.


Usta oyuncunun eşi Esra Kazancıbaşı, Instagram hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile evliliklerinin 16'ncı yılını kutladı
 
'HANİ 16'NCI YILIMIZI O ŞİRİN KOYDA KUTLAYACAKTIK?'
 
Rasim Öztekin ile nikah fotoğraflarını yayınlayan Kazancıbaşı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Yarın evliliğimizin 16’ıncı yıldönümü. İlk kez bir evlilik yıl dönümüzde sensiz ve yalnızım.
 
 
Hani, 16’ıncı yılımızı Ege’nin mavisi ile zeytin ağaçlarının buluştuğu o şirin koydaki otelde kutlayacaktık? Hani orta yaştan yaşlılığa doğru uzanan yolda dün olduğu gibi bugün de, yarın da “hastalıkta sağlıkta” diyerek birbirimizin ellerini hiç bırakmayacaktık? Hani birlikte yaşlanacaktık? Hani deniz kenarında bütün gün mayonla dolaşacağın ve minik bahçesini hortumla sulayabileceğin bir evimiz olacaktı?
 
Şimdi ne sen varsın, ne hayallerimiz, ne de her evlilik yıl dönümüzde yolladığın kıpkırmızı veya pespembe güllerin. Bu evlilik yıldönümümüzde gözlerine değil, gökyüzüne bakarak sevgimi fısıldayacağım.
 
İyi ki birbirimize eş, yoldaş, sırdaş, dost, sevgili ve hayat arkadaşı olduk. Yaşamdaki onurlu, omurgalı duruşuna, dürüstlüğüne, hayata hep olumlu yönüyle bakışına, zekana, neşene, iyi ve tertemiz yüreğine hayran olduğum, Rasim’im, tontişim, “Seni Çok Seviyorum”.
 
O gün hastanede hastabakıcının teslim ettiği alyansın parmağımda, büyük sevdan ise kalbimde. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun, aşkım!
 

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