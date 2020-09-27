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Esenler'de koca dehşeti! Hepsine tek tek kurşun yağdırdı

DHA |  27 Eylül 2020 Pazar - 17:51 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 17:51

Esenler'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşi, kayınbabası ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


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