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Esad terör örgütü DEAŞ ile işbirliği yapıyor

AA |  02 Ocak 2018 Salı - 12:34 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 14:25

Suriye'de gerginliği azaltma bölgesi İdlib'in güney sınırındaki çatışmalar yoğunlaşırken Anadolu Ajansı'ndan flaş bir iddia geldi. Buna göre Rusya'nın hava desteğini alan Esad rejimi, muhaliflere karşı DEAŞ'la iş birliği yapıyor.


Suriye'de Beşar Esad rejimi, İdlib gerginliği azaltma  bölgesinin güney sınırında Rusya ve terör örgütü DEAŞ'ın desteği ile yoğun  saldırılar düzenliyor.
 
Bölgedeki askeri muhalifler ve rejim karşıtı bazı gruplar  ortak savunma yaparak, rejimin İdlib içinde ilerlemesini durdurmaya çalışıyor. 
 
Rejim, Ekim 2017'den bu yana Rusya'nın hava desteği ve DEAŞ ile  yaptığı iş birliğiyle, Hama ilinin kuzeyi ile İdlib ilinin güneyinde ateşkesi  ihlal ediyor.
 
Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinin kuzeyi, güneybatıda Türkiye  sınırındaki İdlib ilinin güney sınırına denk geliyor.
 
Türkiye ve Rusya öncülüğündeki Astana toplantılarının 21-22 Aralık  2017'de düzenlenen son turunda askeri muhalefet heyeti, haritalar üzerinden  anlatarak, rejim, Rusya ve DEAŞ'ın eş zamanlı saldırılarına dikkati çekmişti.
 
Buna göre, Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ  militanlarına yol açan rejim, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı Heyet Tahrir  Şam'ın kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlıyor.
 
DEAŞ da bunun karşılığında Halep'in güneyinden Hama'ya açılan yoldaki  Hanesir bölgesinden rejim askerlerinin İdlib'e ulaşmalarına izin veriyor.
 
Rejim ve Rusya İdlib içine sızmayı hedefliyor
 
AA muhabirinin sahadaki askeri muhalif kaynaklardan aldığı bilgiye  göre, halihazırda Rusya ve Esad rejiminin İdlib’in güneyindeki yerleşim  alanlarına hava ve topçu saldırıları ile Hama'nın kuzeyinde ilerleme girişimleri,  DEAŞ’ın Hama'nın doğusundaki saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleşiyor.
 
Hama'nın kuzeyindeki çatışmalarda muhalifler, geçen ay Rusya’nın hava  saldırıları nedeniyle bazı yerleşimlerin kontrolünü kaybetmişti. Böylece Rusya  destekli Esad rejimi, İdlib çatışmasızlık bölgesine sızabilmişti.
 
Rejim ve DEAŞ'ın saldırıları son 1 hafta içinde yoğunlaştı. İdlib’in  Hama sınırındaki Atşan, Ebu Dali, Ebu Ömer ve Huveyn Kebir köyleri Esad rejiminin  eline geçti.
 
 Rejime karşı ortak savunma
 
Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı olanlar ve rejim karşıtı diğer bazı  gruplar, Esad rejimi ve DEAŞ'ın saldırılarına karşı ortak hareket etmeye başladı.
 
Bu gruplar arasında Ahraru’ş Şam, Feylaku’ş Şam, Nureddin Zengi,  Ceyşü’l Nasr, Özgür İdlib Ordusu, Ceyşü’l İzze ve Heyet Tahrir Şam yer alıyor.
 
Özgür İdlib Ordusu sözcüsü Mustafa el Hüseyin, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, "DEAŞ, rejimin açtığı koridor ve Rusya'nın hava desteği ile Hama ve  İdlib kırsalında ilerlemeye çalışıyor. Havadan Rusya, karadan Esad topçuları  muhaliflere saldırı düzenliyor. Biz çekilmek zorunda kalınca DEAŞ ilerliyor."  diye konuştu.
 
DEAŞ'ın bu sayede yaklaşık 30 kilometrekareden fazla alanı ele  geçirdiğini söyleyen Hüseyin, "Bize göre Esad rejimi DEAŞ'a mühimmat desteğinde  de bulunuyor." ifadesini kullandı.
 
Hüseyin, bazı muhalif ve rejim karşıtı gruplarla ortak hareket  ettiklerini belirterek, "Büyük cephe hatlarının belirli alanlarını paylaşıp  koruyoruz." dedi.
 
Muhalifler ile Esad ve destekçisi yabancı terörist gruplar arasındaki  çatışmalar Hama'nın kuzeyindeki Huveyn köyü çevresinde sürüyor.
 
Bu arada, saldırılardan kaçan binlerce sivil, İdlib'in kuzeyindeki  kamplara göç ediyor.
 
Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs  2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri, ateşkesin garantörleri Rusya ve İran ile  yapılan anlaşma gereğince, 13 Ekim 2017'de ateşkesi gözleme amacıyla İdlib'e  intikal etmişti.
 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta yaptığı açıklamada  DEAŞ ile mücadelenin büyük ölçüde bittiğini belirtmiş, Heyet Tahrir Şam'ı  kastederek, yeni hedefin Nusra Cephesi olduğunu söylemişti.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Esad Suriye DEAŞ İdlib
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