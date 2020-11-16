16 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.293 0.13 EURO 9,1330 0.50
USD 7,7050 0.33 ALTIN 467,780 0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü

16 Kasım 2020 Pazartesi - 9:03 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 9:06

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.


Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, rejimin Dışişleri Bakanı Muallim yaşamını yitirdi.
 
Haberde, Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
 
79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006'den beri rejimin dışişleri bakanlığı görevini sürdürdü.
 
Muallim, Suriye'deki iç savaşta Esad rejiminin en büyük destekçilerinden biri olarak dikkati çekti.
 
1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 1990-1999 arasında da Suriye'nin ABD'deki büyükelçisi olarak rejim saflarında yer almıştı.

ETİKETLER

Suriye Esad Velid Muallim
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.