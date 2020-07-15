Erzurum'da açıldı! Türkiye'de ilk ve tek

Yapılan konuşmalar ve kurdelenin kesiminden sonra sergiyi gezen protokol ve davetliler yanlarında getirdikleri kabanları giydi. 15 Temmuz ruhunu mekanın miladıyla buluşturan tankın önünde duran halk, Ömer Halisdemir, meclis binası, Türk bayrağı ve halkımızın direnişini gösteren örneklerin yer aldığı sergi, 2 ay boyunca açık kalacak.

Sergide yer alan eserlerin 15 Temmuz'u bir kere daha yaşattığını belirten öğretmen Nuray İşçi, manevi olarak o anları hatırladığını söyledi. Sergi salonunda üşüdüklerini de belirten İşçi, soğuk olacağını düşünerek yanına mont aldığını ancak yeterli olmadığını ifade etti.