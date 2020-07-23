23 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.465 1.17 EURO 7,9290 0.03
USD 6,8440 -0.10 ALTIN 414,580 0.54
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ermenistan ile Rusya SİHA’lara karşı ortak mücadele tatbikatı başlattı

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 13:55 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 13:55

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Rusya ile Ermenistan’ın ortak bölgesel hava savunma sistemi tatbikatı yaptığını duyurdu.


Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bugün Ermenistan'da  Rusya ile ortak hava savunma sistemleri tatbikatı başlattıklarını belirterek,  tatbikatın amacının “keşif ve silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı  mücadele yöntemlerinin incelenmesi” olduğunu kaydetti.
 
Tatbikat sırasında SİHA’lara karşı yeni mücadele yöntemlerinin  geliştirileceğini aktaran Stepanyan, “Tatbikata Rus ve Ermeni hava savunma  sistemlerinin komutanları, Rus ve Ermeni avcı savaş uçakları ve Ermenistan  ordusunun hava savunma sisteminin bütün birlikleri katılıyor.” ifadelerini  kullandı.
 
Tatbikatın ne zaman sona ereceği konusunda bir bilgi paylaşılmadı.
 

ETİKETLER

Ermenistan Rusya SİHA
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.