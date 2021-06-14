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Erdoğan ve Johnson, iki ülke arasındaki seyahatin yeniden başlamasının önemi üzerinde mutabık kaldı

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 17:08 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 17:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirme konusunda anlaştıkları belirtildi.


Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson ve  Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi ve ülkelerindeki  aşılama çalışmalarını ele aldı.
 
 
Liderler, salgını yenmek için birlikte çalışma ve İngiltere ile  Türkiye arasındaki seyahatin yeniden başlamasının önemi üzerinde mutabık kaldı.
 
 
Erdoğan ve Johnson, İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkiyi ticaret  ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmek için çalışmaya karar verdi.
 
 
Başbakan Johnson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Suriye, Libya ve  Afganistan da dahil olmak üzere bir dizi dış politika konusunu da görüştü.
 
 
Bu arada Johnson, Doğu Akdeniz'deki gerilimin azalmasını memnuniyetle  karşıladığını belirtirken, Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bir  çözüme ulaşmanın önemini vurguladı.
 
Erdoğan ve Johnson, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda görüşme  gerçekleştirmişti.
 
 
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı  Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi  Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer almıştı.
 

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