Üzerinde TOGG yazan kırmızı bir otomobilin fotoğrafının da bulunduğu Twitter iletisinde, "Bugün Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili için #TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri’nin inşaatına Gemlik’te başlanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 18.00'de gerçekleştireceği töreni tüm sosyal medya hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz." bilgisi yer aldı.
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Erdoğan Dijital Medya hesabından, yerli ve milli elektrikli otomobil paylaşımı
AA | 18 Temmuz 2020 Cumartesi - 18:34 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 18:36
Erdoğan Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili için TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına Gemlik'te başlanıyor." ifadesi kullanıldı.
- Erdoğan Dijital Medya hesabından, yerli ve milli elektrikli otomobil paylaşımı
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