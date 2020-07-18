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Erdoğan Dijital Medya hesabından, yerli ve milli elektrikli otomobil paylaşımı

AA |  18 Temmuz 2020 Cumartesi - 18:34 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 18:36

Erdoğan Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili için TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına Gemlik'te başlanıyor." ifadesi kullanıldı.


Üzerinde TOGG yazan kırmızı bir otomobilin fotoğrafının da bulunduğu  Twitter iletisinde, "Bugün Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili  için #TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri’nin inşaatına Gemlik’te  başlanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın  18.00'de gerçekleştireceği  töreni tüm sosyal medya hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz." bilgisi yer  aldı.
 

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