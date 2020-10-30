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Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e teşekkür mesajı

30 Ekim 2020 Cuma - 21:30 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 21:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'ndeki depremin ardından telefonla görüştüğü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.


Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'ndeki depremle ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'da paylaşımda bulundu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mesajını alıntılayarak İngilizce yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
 
"Sayın Başbakan, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, ben de tüm Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye de Yunanistan'a her türlü yardım için hazırdır. Zor zamanlarda iki komşunun dayanışma göstermesi bu hayattaki birçok şeyden daha değerlidir."
 
Miçotakis Twitter'daki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülkeyi de sarsan depremde can kayıplarından ötürü başsağlığı dilediğini belirterek, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları." ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ege Denizi
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