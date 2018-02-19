Son dakika: Erdoğan'dan Afrin uyarısı: Suriye bu yola girerse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Afrin uyarısı geldi. 'Esad güçleri YPG ile anlaştı ve Afrin'e girdi' iddialarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam edecek. Suriye bu yola girerse sonuçları olur" dedi.

