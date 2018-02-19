Son dakika: Erdoğan'dan Afrin uyarısı: Suriye bu yola girerse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Erdoğan görüşmede, Şam yönetimine bağlı güçlerin Afrin'e gireceği yönündeki iddialara karşılık ""Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam edecek. Rejim Afrin'e girerse sonuçlarına da katlanır" mesajı verdi.
Görüşmede Afrin ve İdlib konuları ele alındı. İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere değinildi.
Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatına ilişkin bilgi paylaşımında bulunurken, terörle mücadele konusunda işbirliği ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.
REJİMİN HAMLESİNİN ARDINDAN...
Görüşmenin, rejim güçlerinin Afrin'e girme hazırlığı yaptığına yönelik haberlerin ardından gelmesi dikkat çekti. Ankara, hamleye sert cevap verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Rejim buraya PKK'yı, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini kimse durduramaz" dedi.
Suriye devlet televizyonu, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yle Şam yönetiminin yaptığı pazarlıklara ilişkin bir son dakika gelişmesini duyurdu. Rejimin resmi haber ajansı SANA da gelişmeyi son dakika olarak geçmişti.
Dün Reuters'a konuşan terör örgütü YPG/PKK'ya yakın kaynaklar, PKK'nın uzantısı SDG'nin Esad rejim güçleri ile anlaştığını, Esad güçlerinin Afrin'e gireceğini iddia etmişti.
İddiaya göre; Esad güçleri, Türkiye'nin Zeytin Dalı harekâtının hedefindeki Afrin'e girecek. Terör örgütü PKK/YPG kaynakları, Şam rejiminin sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde Afrin'e girebileceğini söyledi.