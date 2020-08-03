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En kötü senaryo açıkladı: İran ve Suudi Arabistan'ın çatışması...

AA |  03 Ağustos 2020 Pazartesi - 18:52 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 18:52

Pakistan Başbakanı İmran Han, İran ve Suudi Arabistan arasındaki bir çatışmanın "bölge için en kötü senaryo" olduğunu belirtti.


Katar merkezli El-Cezire televizyon kanalına konuşan Han, ülkesinin  Ortadoğu'ya yönelik yaklaşımını değerlendirdi.
 
Han, "Bölge için en kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan arasında  çıkacak doğrudan bir çatışma." dedi.
 
Ülkesinin bunu engellemeye çalıştığını ifade eden Han, "Tahran ve  Riyad arasındaki arabuluculuğumuz sürüyor, ancak yavaş ilerliyor." şeklinde  konuştu.
 
Han, Müslümanların Hindistan'da yaşadığı ayrımcılığa değinerek,  "Hindistan'da Müslümanlara yapılanlar Yahudilerin Nazi Almanyası'nda  yaşadıklarına benziyor." diye konuştu.
 
Ülkesinin Yemen'e barış getirmeye çalıştığını belirten Han, bölgede  yaşananları "insani bir kriz" şeklinde nitelendirdi.
 
Han, Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda da, "Türkiye  ile ekonomik iş birliğimizi artırarak ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz."  ifadelerini kullandı.
 

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Pakistan İmran Han İran Suudi Arabistan
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