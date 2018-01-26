En güzel Cuma mesajları... 26 Ocak Cuma namazı saatleri...

En güzel ve en anlamlı Cuma mesajları haberimizde yer alıyor. Müslüman alemi bir Cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Hazırladığımız 2018 yılının en güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.
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EN GÜZEL VE EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI
-Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.
-Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.
-Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.
-Rabbimiz! El açıp Sana dua eden, Sana secde eden kardeşlerimizi bağışla; ömürlerini hayırlı eyle.. Hayırlı Cumalar.
-Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar
-Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…
-Hamdini sözümüze ser taç ettik, zikrini kalbimize miraç ettik, Biz yoktuk, sen var ettin, Varlığından haberdar ettin, İnayetine sığındık, kapına geldik, hidayetine sığındık, lütfuna geldik, kulluk edemedik, affına geldik, Şaşırtma bizi, doğruyu söylet, Saptırtma bizi, hakka yönelt, Neşeni duyur, hakikati öğret, Sen duyurmazsan, biz duyamayız, Sen söyletmezsen, biz söyleyemeyiz. Sen yardım etmezsen, biz kalkınamayız, Sen sevdirmezsen, biz sevemeyiz.
-Allah'ım! Rahmet, şefkat ve merhametine sığınarak huzurunda el açıyor, korku ve endişe içinde olan fakirlerin, yoksulların, ihtiyaçları ızdırar derecesine ulaşmış muhtaçların lisanıyla yalvarıyoruz: Bize dünyada tastamam bir afiyet ve ötelerde de Cennetini ve Rıdvanını ihsan eyle..ne nefsimizin ne de kullarından herhangi birisinin acımasızlığıyla bizi göz açıp kapayıncaya kadar olsun baş başa bırakma. Amin! Hayırlı Cumalar.