En güzel Cuma mesajları... 26 Ocak Cuma namazı saatleri...

En güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. cuma mesajları ile bu özel günü sevdiklerinize hatırlatıp onları mutlu edebilirsiniz. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan 26 Ocak Cuma namazı saatlerini de haberimizde bulabilirsiniz.

En güzel ve en anlamlı Cuma mesajları haberimizde yer alıyor. Müslüman alemi bir Cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Hazırladığımız 2018 yılının en güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ (26 OCAK 2018)

EN GÜZEL VE EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI

-Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

-Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.

-Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.