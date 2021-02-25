Önceki gün Ortaköy’deki bir motosiklet dükkanında görüntülenen Emre Altuğ , "Kadıköy tarafına gideceğim. Trafik çok yoğun olduğu için arkadaşımdan rica ettim. O da beni motosikletle Kadıköy’e bırakacak” dedi. Manken Burcu Çağrı ile aşk yaşadığına dair haberler hatırlatılan Emre Altuğ, “Benim o kişiyle bir ilgim yok. Çıkan haberler doğru değil” şeklinde konuştu.

"HADİ SÖYLE GERÇEKLERİ"

Burcu Çağrı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım yapmıştı. Çağrı, Emre Altuğ’u etiketlediği gönderiye, Serdar Ortaç’ın 2002 yılında çıkardığı 'Çakra' albümünden 'Adam Gibi' şarkısının sözlerini eklemişti.

"Kırılgan mı sizce? Haksızlık karşısında asla! Tam tersi acımasızdır, çünkü dürüsttür. Arkadan vurmakla, yalan dolanla adam olunmaz. Haksızlığa da boyun eğmez. Sesini çıkartır, susmaz, susmamalı da, susmak ezikliktir. Hakkını aramalısın. Kendini kandırma, karşındakini kandırma, gerçek duygun nerede? Kaçma ondan, hatırla. Sonunda üzülen sen olacaksın. Ben nasıl üzüldüğünü biliyorum...Hatırla, hatırlamalısın. Çünkü duygun var biliyorum. Bu öyle kolay olmaz, olmayacak. Hatırla, yalansız hatırla, adam gibi hatırla. Sen de çok iyi biliyorsun. Kendi duygundan kaçma, adam gibi hadi gerçek duyguna sahip çık. Ben biliyorum, göster onu. Göstermeye cesaretin var mı? Çık delikanlı gibi, benim gibi, yani sokaktaki köpek kadar gururlu ol, bağır yüzüme. Hadi söyle gerçekleri."

"DÖRT YILDIR BİRLİKTEYDİK"

Burcu Çağrı, "Dört yıldır birlikteydik. Kimse ilişkimizi yok sayamaz. Bütün çevresi biliyordu. Fakat ayrıldık” açıklamasını yapmıştı.

"BENİ İLGİLENDİREN BİR KONU DEĞİL"

Sosyal medyada Burcu Çağrı, Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'e benzetilmişti. 42 yaşındaki ünlü model, "Beni ilgilendiren bir konu değil" demişti. Emre Altuğ, 2008 yılında manken Çağla Şıkel ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2015 yılında boşanmıştı. Altuğ ve Şıkel'in, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor.