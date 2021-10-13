Emine Erdoğan kadınlarla turşu kurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kadınların turşu kurma etkinliğine katıldı. "Küçükken anneme eşlik ediyordum ama ilk kez burada kurdum. Çok güzel bir deneyimdi benim için" dedi. Erdoğan'ın turşusu tam puan aldı

Burada Çubuklu kadınlarla bir süre sohbet eden Emine Erdoğan , bir yandan da tarladan toplanan kelek, patlıcan ve lahanalardan turşu kurdu.

Kelek ve patlıcanların içini doldurarak kavanozlara yerleştiren Emine Erdoğan'a kadınlar, Çubuk turşusunun nasıl kurulduğunu gösterdi.

Turşu kurmanın püf noktasını isteyen Emine Erdoğan'a, kadınların tarifi televizyonlara veremeyeceklerini, ancak kendisinin kulağına özel olarak söyleyebileceklerini belirtmesi gülümsetti.

Daha önce evde bu şekilde hiç turşu kurmadığını söyleyen Emine Erdoğan, annesinin küçükken turşu yaptığını ve ona yardım ettiğini anlattı. Emine Erdoğan, "Bundan sonra evde turşuları ben yaparım artık, çok zevkli" dedi.

Emine Erdoğan, programa gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nereye gidiyorsun?" diye sorduğunu, Çubuk deyince de "Bana da bir tabak turşu yollasınlar" dediğini aktararak, selamlarını iletti.

Evde salatalık ve lahana turşusunu daha fazla tükettiklerini anlatan Emine Erdoğan, kurduğu turşuları da eve götüreceğini ifade etti.