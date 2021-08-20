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Memur emeklisinin maaşına yüzde 25 zam gelecek! Gözler orada...
Emekli ve memur milyonları kapsıyor. Emekli ve memur aylarına zam geliyor. Zam oranı yüzde 25 olarak belirtiliyor. Hükümet ayrıca 3600 ek gösterge konusunda önemli açıklamalarda bulunarak konunun çözümü için hareket edeceklerini belirtti. Ek gösterge konusunun çözülmesinin ardından imam, polis, öğretmen ve hemşilerin maaşlarına zam olarak yansıyacak.
Memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yüzde 22 ile yüzde 25 oranında artacak. Otuz yıllık hizmeti bulunan öğretmen ve polisin emekli ikramiyesindeki fark 34 bin liraya ulaşacak.