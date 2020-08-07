Emekliye ve SGK'lıya müjde! Devlet karşılayacak

Emekli ve SGK'lıları ilgilendiren güzel haber geldi. Sağlık Bakanlığı doktor önerisi ile kaplıca tedavisine gerek görülen emekli ve SGK'lıların masraflarını karşılayacak. Fakat emekliler ve SGK'lılar Sağlık Bakanlığı’nın işletme izni verdiği kaplıca tesislerinde hizmet almak zorunda.

