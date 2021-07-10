Emekliye art arda 3 güzel haber! Hepsi belli oldu

Emekli milyonlarca kişinin beklediği zam açıklaması yapıldı. Emeklilerin maaşlarına yüzde 8.45 oranında zam yapılıyor. Bu emeklilerin gelirlerinde 126 lira ile 607 lira artış yaşanacağı anlamına geliyor. Bunun yanında emekli maaşları bu ay erken ödeniyor. Emekliler, dul ve yetimler her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü- 5'i oranında oluyor.

Emekli milyonlarca kişinin maaşıyla ilgili son dakika açıklaması! Yüzde 8.45'lik Temmuz 2021 zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 126 ile 607 lira arasında art ış yaşandı. Ek ödeme dahil en düşük aylık bin 626, en yüksek ise 7 bin 791 lira oldu. Zamlı aylıklar haftaya hesaplara yatırılacak.

Milyonlarca emekli zam heyecanı yaşıyor. Buna göre; SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8.45 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 3'lük artışı da yüzde 5.45 enflasyon farkıyla yüzde 8.45'e ulaştı.

NASIL DEĞİŞTİ?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil maaşında yüzde 8.45 zam ile 607 liraya varan artış yaşandı. En düşük emekli aylığı Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 722 liradan bin 867 liraya çıktı.

Esnaf emeklilerinde 2 bin 167 liradan liradan 2 bin 350 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419 liradan 2 bin 624 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 500 liradan bin 626 liraya yükseldi. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 7 bin 184 liradan 7 bin 791 liraya ulaştı. Zamlı maaşlar bu ay erken ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri önümüzdeki hafta içerisinde yeni aylıklarını hesaplarında görecek.

EK ÖDEMELER ARTTI

Emekliler, dul ve yetimler her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü- 5'i oranında oluyor. Bu ay ek ödemenin tutarı zamlı maaş üzerinden hesaplanacağı için arttı. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükseldi. Bu sınır bin 554 liraydı, bin 686 liraya çıktı. Yani artık maaşı bin 686 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.