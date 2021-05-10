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Emeklilikte yeni dönem! 3 yıl şartı var, Meclis'e sunuldu, kesinti yapılmayacak...

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 15:48 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 18:11

Emeklilikte yeni dönem. Milyonlarca kişiyi kapsıyor. Meclis'e sunuldu. Vergi kesintisi yapılmayacak. 3 yıl şartı geliyor...AK Parti Meclis'e sundu. AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.


AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.  
 
 Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim  yapabilecek.
 
Ebeveynler, yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla üyelerine  veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve şartları uyan dernek,  vakıflar ve sandık gibi tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret  şirketleri nezdinde 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik  taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve  taahhütlere ilişkin tutarlarını, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen BES'e  aktarabilecek.  BES'e aktarılan tutarlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu kapsamda  aktarım yapan üyeler, aktarım tarihinden itibaren 3 yıl içinde maluliyet ve ölüm  haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamayacak.
 
 Aktarım yapan üyelerin sistemde kazanacakları süreye ve üyelerden  sosyal güvenlik sistemi ve tabi olduğu vakıf senedi kapsamında emeklilik hakkı  kazanmış olanların aktarım sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı yaşa  ilişkin esas ve usuller, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme  Kurumunca belirlenecek. BES'e aktarılan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince  daha önce gider kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari kazancının tespitinde  dikkate alınacak. Aktarımın yapılması amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz veya iştirak  hissesi satışından doğacak kazancın, bu kapsamda aktarılan kısma isabet eden  tutarı kurumlar vergisinden müstesna olacak.
Bu kapsamla yapılan işlemler her türlü harçtan, düzenlenen kağıtlar  damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden  istisna olacak.
 
Emeklilik sözleşmesi akdetmiş olan katılımcılardan, aktarıma ilişkin  olarak giriş aidatı dahil herhangi bir kesinti yapılmayacak.
 Yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans  teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan riskler, nükleer  riskler gibi özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan  riskler için teminat sağlama, sigorta veya reasürans havuzları kurma veya  kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri arasında iş birliği  yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, organizasyon veya iş birliği  mekanizmalarının yürütülebilmesi amacıyla tüzel kişiliği haiz Özel Riskler  Yönetim Merkezi kurulacak.
 
 Çek ibraz süresinde düzenleme yapılıyor
 
 Öte yandan ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler  dahil) tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında  başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021'e kadar duracak. Bu çeklerin belirtilen tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek  karşılığının tamamen bulunması halinde ödeme yapılacak. Çek karşılığının  bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise "karşılıksızdır" işlemi  yapılmayacak. Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği  halde "karşılıksızdır" işlemi yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021 tarihinden  itibaren, kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebilecek. Teklifle, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası  Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının görev sürelerini, üç defa ile  sınırlı olmak üzere beşer yıllığına uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
 
50 MİLYARLIK POTANSİYEL BULUNUYOR
 
Yasal düzenleme ile ayrıca emeklilik hizmeti veren sandık, vakıflardaki birikimlerin 2023'e kadar BES'e aktarımına imkân verilecek. Türkiye Sigorta Birliği'nin tespitlerine göre aktarıma konu olacak tutarın ilk etapta 10 milyar lira, toplam potansiyelin ise 50 milyar lirayı bulması bekleniyor. İlk etapta 3 milyona yakın 18 yaş altı çocuğun girişiyle birlikte bu tutarın orta vadede 100 milyar gibi bir fon büyüklüğü yaratması öngörülüyor. Geçen yıl salgın dönemine karşın BES'te yüzde 28'e yakın bir büyüme yaşandı.
 
 

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