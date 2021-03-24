Emeklilik imkanı! Bin 880 TL aylık...

Emeklilik ile ilgili önemli detay. Birçok çalışan ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Bazı durumlarda emeklilik günü öne çekilebiliyor. Normalden az prim ile emekli olma imkanı doğuyor. 3600 prim gün sayısı ile emekli olmakta bunlardan biri. Bu imkandan milyonlarca kişi yararlanıyor. Peki, Kimler 3600 günle emekli olabilir? 3600 günden emeklilik şartları ne? 2021 yılı 3600 emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 3600 günle emekli olma şartları ve 2021 yılı 3600 emekli maaşı detayları...

Çalışnların çoğu ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Bir süre çalışanlar ise emeklilik yaşlarını ve emekli olduklarında alackları maaşı araştırmaya başlıyorlar. Özellikle de 3600 günle emeklilik şartları ve emekli olmaları halinde alacakları maaşlar çoğu kişi tarafından araştırılıyor. Kimler 3600 prim gün sasayısı ile emekli olabililir?

1800 GÜNLE EMEKLİLİK

Hürriyet yazarı kendisine konu ile ilgili gelen, "2006 sigorta girişim ve 930 günüm var. Yüzde 80 engelli raporum var. Ne zaman emekli olabilirim. Öğrendim ki, 1.800 günden emekli olabilirmişim." sorusunu şöyle yanıtlıyor;

Yüzde 80 engelli raporunuz olduğu için 15 yıl çalışıp, 3.600 prim gün sayısını tamamladığınızda emekli olabiliyorsunuz. Malulen emeklilik için de 10 yıl çalışıp, 1.800 prim gün ödemeniz halinde emekli olabiliyorsunuz. 2.5 yıldan biraz fazla çalışma gününüz olduğu için malulen emekli olabilmeniz için 7.5 yıl daha çalışmanız gerekiyor.

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Emekli olmak için 3 şart gerekiyor. Bunlardan ilki, belirli bir yaşı doldurmak, ikincisi belirli gün boyunca prim ödemek, üçüncüsü de sigortaya tabi olduktan sonra erkekler için 25, kadınlar için 20 yılın geçmesini beklemektir. Bu 3 şart dışında ise kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. Buna göre,

Kadınlar 3600 gün için emeklilik en erken 08.09.1981 tarihinden önce işe girmiş ise, 3600 prim günü ve 50 yaşını doldurduktan sonra şart aranmaksızın emekli olabiliyorlar.

Erkekler ise 08.09.1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa, 3600 prim günü ve 55 yaşını doldurarak emekli olabiliyorlar.

9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise bu kez yaş ve kademe ortaya çıkıyor. 3600 prim gününün tamamlandığı tarihe göre emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK HESAPLAMA

3600 günden emeklilik maaşlarının belirlenmesi için hizmet süresinin başlangıç tarihi ve şartların tamamlanma zamanı,

3600 günden erken emeklilik şartları olan 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamlama zamanları önemlidir.

3600 GÜNDEN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2021?

Ortalama Maaş Tablosu

Hizmet süresini 31 Aralık 1999 tarihinden önce dolduranlar için ödenen maaş 1880 TL oldu.

Hizmet süresinin bir kısmını 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde bir bölümünü ise 2000 yılı ile 30 Nisan 2008 yılı arasında dolduranlar ortalama 1700 TL maaş alırlar.

Hizmet süresinin bir kısmını 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde bir bölümünü ise 2000 yılı ile 30 Nisan 2008 yılı ve bir miktarda 2008 yılından sonra dolduranlar ise ortalama 1600 TL maaş alırlar.

Hizmet süresinin önemli bir kısmı 2008 yılından sonra doldurulmuş ise maaş tutarı 1500 TL seviyesindedir.