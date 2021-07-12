Emeklilik ile ilgili flaş detay! Şartlar değişiyor, tarih...

Emekli olacak pek çok kişiyi ilgilendiriyor. Şartlar değişiyor. Önemli detay belli oldu. Yaş şartı olmadan emekli olmak mümkün. Ülkemizde binlerce engelli çalışan için kolay emeklilik sistemi mevcut. Engelli çalışanlar diğer çalışanlara göre hem farklı hem kolay bir şekilde emekli olabiliyorlar. Emekli olmak için yaş, sigortalılık, prim günü gibi şartları daha hızlı tamamlayan engelli vatandaşlara emeklilik imkanı veriliyor.

Çalışma hayatına başlayıp bir süre çalışan herkes ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Emeklilik zamanı işe başlama tarihi ve çeşitli koşullara göre değişiyor. Bazı durumlarda erken emeklilik söz konusu oluyor. Engelli vatandaşların emekli olabilmesi için bazı kolaylıklar sağlanıyor. Engellilerin emekliliğinde belki en kritik nokta engellilik oranlarının tespit edilmesi. Engellilik oranına göre emeklilik koşulu değişiyor. Engelli kişilerin emeklilik hakkı ile ilgili detayları Milliyet'ten Cem Kılıç yazdı. İşte ayrıntılar...

Engelliler diğer sigortalılardan farklı olarak yaş şartına tabi olmaksızın emekli olabilirler. Bunun için ilk olarak engellilerin engellilik oranlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu oran engellilerin emekliliğinde kritik noktadır. Engellilik oranına göre emeklilik koşulları farklılık göstermektedir.

Engellilerden bir işverene bağlı olarak çalışanlar, yani 4/a’lılar, engellilik oranı ve ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre emeklilikte farklı koşullara tabidirler.