Emekli ve memur maaşı belli oldu! İşte zamlı memur ve emekli maaşları

Emekli ve memur maaşı zamları belli oldu. Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes yüzde 5.69 zam almış olacak. En düşük memur maaşı yeni 2.550 TL oldu.

Memur ve memur emeklileri 15 Ocak’ta yüzde 4 zam toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1.69 da enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak zammı toplamda yüzde 5.69’u bulacak. Gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre zam alan işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise doğrudan yüzde 5.69 zam alacak.

MALİYE BAKANLIĞI'NDAN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre kamu çalışanlarının maaşlarında Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldı. Maliye Bakanlığı kamu çalışanları ve emekli maaşlarına getirilecek zam oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasına göre, 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü. 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5,69 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 TL’den 2 bin 893 TL’ye yükseldi2018 yılı Ocak ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 5,69 oranında artış yapılmış ve en düşük memur emekli aylığı bin 871 TL’den bin 978 TL’ye yükseldi. Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,69 oranında artış sağlandı. Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 485 TL’den bin 570 TL’ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 TL’den bin 405 TL’ye yükseldi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek.