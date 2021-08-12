Embriyo transferinin nedeni nedir, nasıl gerçekleştirilir?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, embriyo transferinin nasıl gerçekleştirildiğini anlattı.

Embriyo transferi, tüp bebek (IVF) sürecinin son kısmıdır. Tüp bebek sırasında, yumurtalıkları sağlıklı yumurta salmaya teşvik etmek için doğurganlık ilaçları kullanılır. Bu yumurtalar daha sonra bir kadının yumurtalıklarından çıkarılır ve laboratuvarda döllenir. Döllenmiş yumurtalar çoğaldıktan sonra embriyolar kadının rahmine transfer edilir. Hamileliğin başlaması için embriyonun kendisini rahminin veya rahminin duvarına tutturması gerekir.

Embriyo transferi hangi durumlarda gereklidir?

Tüp bebek ve embriyo transferi, doğal döllenmenin bir seçenek olmadığı veya gerçekleşmesinin zor olduğu durumlarda gereklidir.

Embriyo transferinin aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok nedeni vardır:

Yumurtlama bozuklukları: Yumurta sayısı düşük ise, başarılı döllenme için daha az yumurta bulunur.

Fallop tüplerinde hasar: Fallop tüpleri, embriyoların rahme ulaşmak için geçtiği geçiş yoludur. Tüpler hasar görürse veya yaralanırsa, döllenmiş yumurtaların rahme güvenli bir şekilde ulaşması zordur.

Endometriozis: Rahimdeki doku implante olduğunda ve rahim dışında büyüdüğünde. Bu, kadın üreme sistemini olumsuz etkileyebilir.

Yumurtalık yetmezliği: Yumurtalıklar başarısız olursa, normal miktarda östrojen üretmezler veya düzenli olarak yumurta salmazlar.

Rahim miyomları: Miyomlar, rahmin duvarlarında bulunan küçük, iyi huylu tümörlerdir. Bir yumurtanın kendini rahime yerleştirme kabiliyetine müdahale ederek hamileliği önleyebilirler.

Genetik bozukluklar: Bazı genetik bozuklukların hamileliğin oluşmasını engellediği bilinmektedir.

Bozulmuş sperm üretimi: Erkeklerde düşük sperm üretimi, spermin zayıf hareketi, testislerde hasar veya semen anormallikleri, doğal döllenmenin başarısız olmasının nedenleridir.

Bu koşullarla teşhis edilen herkes IVF ve embriyo transferini bir seçenek olarak düşünebilir.

Embriyo transferi öncesinde, sırasında ve sonrasında neler uygulanır?

Embriyo transferinden yaklaşık 2 veya 3 gün önce embriyo ekibi, rahme transfer edilecek embriyoları izleme alır ve transfer öncesi doktorla beraber en iyilerini seçer.

Metabolomik profil oluşturma gibi invaziv olmayan yöntemler test ediliyor olsa da, seçime yardımcı olacak birçok süreç mevcuttur. Metabolomik profil oluşturma, bir dizi farklı faktöre dayalı olarak en faydalı embriyoları seçme işlemidir. Bu, gelecekte invaziv prosedürlere olan ihtiyacı sınırlayabilir.

Bu yumurtalar daha sonra laboratuvarda döllenecek ve 1-2 gün kültüre bırakılacaktır. Çok sayıda kaliteli embriyo gelişirse transfer edilmeyerek kalanlar dondurulabilir.

Embriyo transferi süreci nasıldır?

IVF'nin son kısmı embriyo transferidir. Embriyo transfer süreci, pap smear işlemine benzer. Doktor, vajinal duvarları açık tutmak için kadının vajinasına bir spekulum yerleştirecektir. Doğruluk için ultrason kullanarak, doktor daha sonra rahim ağzından ve rahme bir kateter geçirecektir. Oradan embriyolar tüpten geçirilerek rahme gönderilir.

İşlem genellikle ağrısızdır ve nadiren sakinleştirici gerektirir. Bazı kadınlar, spekulumun yerleştirilmesi veya ultrason için gerekli olan mesanenin dolu olması nedeniyle rahatsızlık hissedebilir. İşlem kısadır ve mesane hemen boşaltılabilir.

Embriyo transferinden sonrası nasıldır?

Embriyonun implante edilip edilmediğini kontrol etmek için 2 hafta sonra bir takip randevusu, transferin başarılı olup olmadığını gösterecektir. İşlemden sonra kramp, şişkinlik ve vajinal akıntı olabilir.

Embriyo transferi türleri nelerdir?

Tüp bebek sırasında yumurtaları çıkarmak ve döllemek için doktorlar genellikle her seferinde aynı işlemi takip ederler. Döllenme gerçekleştikten sonra embriyo transferi için birkaç farklı seçenek mevcuttur.

Taze embriyo transferi: Yumurtalar döllendikten sonra 1-2 gün kültüre alınır. En iyi embriyolar doğrudan kadının rahmine transfer edilecek şekilde seçilir.

Dondurulmuş embriyo transferi: İlk transferde kullanılmayan sağlıklı embriyolar dondurularak ileride kullanılmak üzere saklanabilir. Bunlar çözülerek rahme transfer edilebilir.

Blastosist embriyo transferi: Döllenmeden sonra birçok sağlıklı embriyo gelişirse, embriyoların blastosiste dönüşüp gelişmediğini görmek için beklemek yaygındır.