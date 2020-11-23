Elektrikli araba sayısı gün geçtikçe artıyor

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD) verilerine göre, 2020 yılının ilk 9 ayında elektrikli modellerin 261, hibrid modellerin ise 9 bin 788 adet satıldığı ortaya çıktı.

2020 yılının ilk 9 ayında satılan yüzde 100 elektrikli ve hibrid otomobil sayıları belli olurken, elektrikli modellerin 261, hibrid modellerin ise 9 bin 788 adet satıldığı gözlendi. Medya takip kurumu Ajans Press, elektrikli ve hibrid araçlarla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl elektrikli ve hibrid araçlar ile alakalı basına 2 bin 334 haber yansıdığı tespit edildi. Geçmiş yıllara bakıldığında ise geçen yıl bin 961, 2018 yılında ise 2 bin 653 olduğu kaydedildi.

Ajans Press’in, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, elektrikli ve hibrid otomobil satışlarının arttığı saptandı. Böylelikle 2020 yılının ilk 9 ayında elektrikli modellerin 261 adet, hibrid modellerin ise 9 bin 788 olduğu satıldığı gözlendi. Açıklanan verilere göre 2020 yılının ilk 3 ayındaki Elektrikli ve Hibrid otomobil sayısı 2019 yılının tüm satışlarını geçmiş durumda. Türkiye’de otomobil pazarında pasta payına bakıldığında hibrid araçlar yüzde 3’ünü, elektrikli araçlar ise yüze 0,1’ini temsil etti.